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19 Август 2017 г.

Bloomberg рассказал о дружбе экс-жены Абрамовича с дочерью Трампа

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер после победы Дональда Трампа на выборах указали, что три или четыре раза встречались с Романом Абрамовичем и его женой (на тот момент) Дарьей Жуковой на различных светских мероприятиях.

rbc 1:15:00 CEST

19.08.2017 10:00 : Зять и советник Дональда Трампа несколько раз встречался с российским бизнесменом Романом Абрамовичем

echomsk 9:46:00 CEST

СМИ рассказали о встречах зятя Трампа и Романа Абрамовича

lenta 7:27:00 CEST

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