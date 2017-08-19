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19 Август 2017 г.
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Bloomberg рассказал о дружбе экс-жены Абрамовича с дочерью Трампа
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Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер после победы Дональда Трампа на выборах указали, что три или четыре раза встречались с Романом Абрамовичем и его женой (на тот момент) Дарьей Жуковой на различных светских мероприятиях.
rbc 1:15:00 CEST
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