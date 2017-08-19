Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер после победы Дональда Трампа на выборах указали, что три или четыре раза встречались с Романом Абрамовичем и его женой (на тот момент) Дарьей Жуковой на различных светских мероприятиях. rbc 1:15:00 CEST