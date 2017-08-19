Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал высказанную сегодня идею о переносе столицы России к востоку от Урала. На своей странице ВКонтакте Собянин иронично назвал инициативу гениальной и заявил, что это больше похоже на ссылку в Сибирь. Сергей Собянин , мэр Москвы: Перенести столицу на Дальний Восток — гениальная“ идея. ntv 18:32:00 CEST