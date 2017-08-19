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19 Август 2017 г.

Собянин сравнил перенос столицы со ссылкой в Сибирь

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал высказанную сегодня идею о переносе столицы России к востоку от Урала. На своей странице ВКонтакте Собянин иронично назвал инициативу гениальной и заявил, что это больше похоже на ссылку в Сибирь. Сергей Собянин , мэр Москвы: Перенести столицу на Дальний Восток — гениальная“ идея.

ntv 18:32:00 CEST

Собянин ответил на предложение перенести столицу России за Урал

polit 20:21:00 CEST

Собянин сравнил перенос столицы из Москвы со ссылкой чиновников в Сибирь

rbc 18:28:00 CEST

19.08.2017 21:01 : Мэр Москвы Сергей Собянин считает, идею переноса столицы из Москвы на Дальний Восток достаточно дорогостоящей

echomsk 20:37:00 CEST

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