Финские полицейские расследуют нападение с ножом в центре финского города Турку по статьям терроризм и предумышленное убийство. Об этом в твиттере полиции Финляндии. сообщается Due to info received during the night, the Turku stabbings are now investigated as murders w/ terrorist intent (2) and their attempts (8). novayagazeta 11:53:00 CEST