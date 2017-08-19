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19 Август 2017 г.
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Теракты в Каталонии. Хроника событий
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В Барселоне фургон въехал в людей в районе улицы Рамбла. Власти Каталонии подтвердили, что жертвами инцидента стали 14 человек. Газета El Pais сообщает, что число пострадавших увеличилось до 130 человек, 16 из них находятся в критическом состоянии. Правоохранительные органы признали наезд на пешеходов в туристическом центре города терактом.
itartass_ru 5:16:00 CEST
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