В Барселоне фургон въехал в людей в районе улицы Рамбла. Власти Каталонии подтвердили, что жертвами инцидента стали 14 человек. Газета El Pais сообщает, что число пострадавших увеличилось до 130 человек, 16 из них находятся в критическом состоянии. Правоохранительные органы признали наезд на пешеходов в туристическом центре города терактом. itartass_ru 5:16:00 CEST