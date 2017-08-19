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19 Август 2017 г.

США не собираются оставаться в Сирии после разгрома ИГ

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют оставаться в Сирии после того, как там будет разгромлена террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

itartass_ru 5:16:00 CEST

США заявили о намерении уйти из Сирии после победы над ИГ

kazpravda 10:14:00 CEST

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