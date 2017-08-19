США не собираются оставаться в Сирии после разгрома ИГ ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют оставаться в Сирии после того, как там будет разгромлена террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. itartass_ru 5:16:00 CEST США заявили о намерении уйти из Сирии после победы над ИГ kazpravda 10:14:00 CEST