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19 Август 2017 г.

Более 900 паралимпийцев РФ захотели участвовать в международных соревнованиях

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Международный паралимпийский комитет (МПК) список из 934 спортсменов, которые намерены участвовать в международных соревнованиях, однако в антидопинговые пулы тестирования пока включено только 195 из них, сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

interfax-ru 10:25:00 CEST

14 национальных паралимпийских комитетов поддержали отстраненный ПКР

gazeta-ru 22:52:00 CEST

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