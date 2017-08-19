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19 Август 2017 г.
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Более 900 паралимпийцев РФ захотели участвовать в международных соревнованиях
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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Международный паралимпийский комитет (МПК) список из 934 спортсменов, которые намерены участвовать в международных соревнованиях, однако в антидопинговые пулы тестирования пока включено только 195 из них, сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.
interfax-ru 10:25:00 CEST
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