Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Международный паралимпийский комитет (МПК) список из 934 спортсменов, которые намерены участвовать в международных соревнованиях, однако в антидопинговые пулы тестирования пока включено только 195 из них, сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков. interfax-ru 10:25:00 CEST