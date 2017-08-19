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19 Август 2017 г.

Спецпредставитель США по Украине встретится с представителем РФ в понедельник

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Минске в понедельник состоится встреча спецпредставителя США по Украине с представителем РФ по вопросам российско-украинских отношений, сообщает Госдепартамент. "Специальный представитель США по украинским переговорам Курт Волкер отправится в Минск, Беларусь, где....

interfax-ru 5:23:00 CEST

Спецпредставитель США по Украине встретится с помощником Путина: стали известны детали

obozrevatel 6:50:00 CEST

Спецпредставитель США по Украине летит в Минск на встречу с представителем России

belaruspartisan 6:51:00 CEST

Спецпредставитель США по Украине встретится в Минске с представителем Кремля

nv-online 11:52:00 CEST

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