Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Минске в понедельник состоится встреча спецпредставителя США по Украине с представителем РФ по вопросам российско-украинских отношений, сообщает Госдепартамент. "Специальный представитель США по украинским переговорам Курт Волкер отправится в Минск, Беларусь, где.... interfax-ru 5:23:00 CEST