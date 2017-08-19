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19 Август 2017 г.
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Спецпредставитель США по Украине встретится с представителем РФ в понедельник
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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Минске в понедельник состоится встреча спецпредставителя США по Украине с представителем РФ по вопросам российско-украинских отношений, сообщает Госдепартамент. "Специальный представитель США по украинским переговорам Курт Волкер отправится в Минск, Беларусь, где....
interfax-ru 5:23:00 CEST
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