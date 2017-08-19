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19 Август 2017 г.

Армия Ливана и &quot;Хезболлах&quot; атакуют ИГИЛ  it

Командование ливанской армии объявило в субботу о начале операции по освобождению от боевиков группировки “Исламское государство” горной местности на границе с Сирией. В ней задействованы артиллерия и вертолеты. По данным местных СМИ, ливанским военнослужащим противостоят около тысячи экстремистов.

euronews-ru 10:10:00 CEST

Ливан и Сирия начали операцию против ИГ в приграничных районах 19.08.2017 Ливанские военные ведут артиллерийский обстрел контролируемых террористами труднодоступных районов на границе с Сирией. С другой стороны границы начала операцию против ИГ сирийская армия.

deutschewelle-ru 10:06:00 CEST

06:58 Армия Ливана объявила о начале наступления на позиции террористов ИГ

lenta 6:43:00 CEST

Армия Ливана начала наступление на позиции террористов ИГ*

tatar-inform 10:41:00 CEST

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Il Libano lancia un'operazione contro Isil Similarity: 0.34

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