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19 Август 2017 г.
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Армия Ливана и "Хезболлах" атакуют ИГИЛ
it
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Командование ливанской армии объявило в субботу о начале операции по освобождению от боевиков группировки “Исламское государство” горной местности на границе с Сирией. В ней задействованы артиллерия и вертолеты. По данным местных СМИ, ливанским военнослужащим противостоят около тысячи экстремистов.
euronews-ru 10:10:00 CEST
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Il Libano lancia un'operazione contro Isil Similarity: 0.34
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