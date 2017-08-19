Командование ливанской армии объявило в субботу о начале операции по освобождению от боевиков группировки “Исламское государство” горной местности на границе с Сирией. В ней задействованы артиллерия и вертолеты. По данным местных СМИ, ливанским военнослужащим противостоят около тысячи экстремистов. euronews-ru 10:10:00 CEST