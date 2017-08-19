"Рентабельность не хуже, чем у нефти": Лукашенко взялся за лен Сегодня Лукашенко посетил в Оршанском районе республиканское производственное унитарное предприятие "Устье" Национальной академии наук Беларуси. Данное хозяйство специализируется на выращивании льна и заготовке семян. Именно здесь, как считается, под надзором ученых-специалистов опробуются лучшие.... belaruspartisan 11:52:00 CEST Лукашенко сравнил доходность от льноводства с рентабельностью нефти и поручил управлять в льняной отрасли "сталинскими методами" belapan 14:06:00 CEST

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