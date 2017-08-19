Москва, 19 августа - АиФ-Москва. АиФ Нынешний год может стать самым неблагополучным по лихорадке Денге во Вьетнаме. С таким предупреждением выступил Роспотребнадзор, пишет В ведомстве со ссылкой на министерство здравоохранения Вьетнама отметили, что с начала года в стране зарегистрировано 80,5 тысячи случаев заболеваний лихорадкой Денге. aif 5:52:00 CEST