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18 Август 2017 г.
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В Луганской области подорвался 13-летний подросток - ФОТО
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В Станично-Луганском районе Луганской области во дворе частного дома прогремел сильный взрыв. В результате проишествия пострадал 13-летний мальчик. Об этом сообщила спикер ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook. Согласно ее словам, ребенок был госпитализирован с множественными травмами в больницу.
ura-inform 14:11:00 CEST
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