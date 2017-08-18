В Станично-Луганском районе Луганской области во дворе частного дома прогремел сильный взрыв. В результате проишествия пострадал 13-летний мальчик. Об этом сообщила спикер ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook. Согласно ее словам, ребенок был госпитализирован с множественными травмами в больницу. ura-inform 14:11:00 CEST