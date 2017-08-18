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18 Август 2017 г.
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Россельхознадзор запретил поставки в Россию "Савушкину продукту"
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Россельхознадзор вынужден ввести с 18 августа новые меры ограничительного характера в отношении ряда белорусских предприятий. Временный запрет на поставки в Россию вводятся в отношении четырех белорусских предприятий: "Витконпродукт" (мясопереработка), "Молочные горки", "Рогачевский МКК" и "Савушкин продукт" (молокопереработка).
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