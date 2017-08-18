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18 Август 2017 г.

Россельхознадзор запретил поставки в Россию "Савушкину продукту"

Россельхознадзор вынужден ввести с 18 августа новые меры ограничительного характера в отношении ряда белорусских предприятий. Временный запрет на поставки в Россию вводятся в отношении четырех белорусских предприятий: "Витконпродукт" (мясопереработка), "Молочные горки", "Рогачевский МКК" и "Савушкин продукт" (молокопереработка).

telegraf-by 9:35:00 CEST

Россельхознадзор ограничил поставки продукции четырех белорусских компаний

profile 5:34:00 CEST

Россельхознадзор снял санкции с двух белорусских предприятий

belaruspartisan 13:48:00 CEST

Россельхознадзор заблокировал поставки продукции «Савушкиного продукта» в Россию

gazetaby 9:50:00 CEST

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