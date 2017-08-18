Россельхознадзор вынужден ввести с 18 августа новые меры ограничительного характера в отношении ряда белорусских предприятий. Временный запрет на поставки в Россию вводятся в отношении четырех белорусских предприятий: "Витконпродукт" (мясопереработка), "Молочные горки", "Рогачевский МКК" и "Савушкин продукт" (молокопереработка). telegraf-by 9:35:00 CEST