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18 Август 2017 г.
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14:19 «Праздник топора» в Томской области закрыт из-за массового отравления
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На международном плотницком фестивале Праздник топора, который проходит в парке Околица села Зоркальцево Томской области, массового отравились участники. Пострадавшие были госпитализированы, сообщает пресс-служба обладминистрации. Среди госпитализированных два подростка 14 и 16 лет, а также два иностранца из Монголии и Белоруссии.
rosbalt 13:34:00 CEST
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