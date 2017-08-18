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18 Август 2017 г.

14:19 «Праздник топора» в Томской области закрыт из-за массового отравления

На международном плотницком фестивале Праздник топора, который проходит в парке Околица села Зоркальцево Томской области, массового отравились участники. Пострадавшие были госпитализированы, сообщает пресс-служба обладминистрации. Среди госпитализированных два подростка 14 и 16 лет, а также два иностранца из Монголии и Белоруссии.

rosbalt 13:34:00 CEST

Томский "Праздник топора" закрыли из-за массового отравления

rg 13:11:00 CEST

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