На международном плотницком фестивале Праздник топора, который проходит в парке Околица села Зоркальцево Томской области, массового отравились участники. Пострадавшие были госпитализированы, сообщает пресс-служба обладминистрации. Среди госпитализированных два подростка 14 и 16 лет, а также два иностранца из Монголии и Белоруссии. rosbalt 13:34:00 CEST