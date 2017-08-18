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18 Август 2017 г.

Убил и расчленил: полиция рассказала детали жуткой трагедии в Одесском СИЗО

а совершил ранее дважды судимый заключенный. Об этом сообщается на странице ГУ Нацполиции Одесской области в Facebook. Злоумышленник был задержан сразу после прибытия полиции на место преступления, также следователями было найдено орудие убийства. Как отмечается, расчлененное тело погибшей и ее....

obozrevatel 9:07:00 CEST

В одесском СИЗО зверски убили сотрудницу Порошенко

vesti 13:05:00 CEST

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