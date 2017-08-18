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18 Август 2017 г.
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Убил и расчленил: полиция рассказала детали жуткой трагедии в Одесском СИЗО
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а совершил ранее дважды судимый заключенный. Об этом сообщается на странице ГУ Нацполиции Одесской области в Facebook. Злоумышленник был задержан сразу после прибытия полиции на место преступления, также следователями было найдено орудие убийства. Как отмечается, расчлененное тело погибшей и ее....
obozrevatel 9:07:00 CEST
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