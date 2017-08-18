а совершил ранее дважды судимый заключенный. Об этом сообщается на странице ГУ Нацполиции Одесской области в Facebook. Злоумышленник был задержан сразу после прибытия полиции на место преступления, также следователями было найдено орудие убийства. Как отмечается, расчлененное тело погибшей и ее.... obozrevatel 9:07:00 CEST