Main Menu

News language and date

Analysis over time

18 Август 2017 г.

МИД: Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Барселоне нет

Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Барселоне нет. Посольство Беларуси в Испании продолжает отслеживать ситуацию, сообщает в "Твиттере" МИД Беларуси. "Гражданам Беларуси, находящимся в Испании, рекомендуется воздержаться от посещения мест происшествия, а также мест большого скопления людей", — отметили в МИД.

nv-online 11:15:00 CEST

Фотожабы: «Хочу дожить до времен, когда зп в Беларуси будет $ 1000»

gazetaby 8:19:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

James Mattis (2)

Петром Порошенко (2)

Степаном Полтораком (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.