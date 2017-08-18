МИД: Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Барселоне нет Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Барселоне нет. Посольство Беларуси в Испании продолжает отслеживать ситуацию, сообщает в "Твиттере" МИД Беларуси. "Гражданам Беларуси, находящимся в Испании, рекомендуется воздержаться от посещения мест происшествия, а также мест большого скопления людей", — отметили в МИД. nv-online 11:15:00 CEST Фотожабы: «Хочу дожить до времен, когда зп в Беларуси будет $ 1000» gazetaby 8:19:00 CEST