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18 Август 2017 г.
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МИД: Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Барселоне нет
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Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Барселоне нет. Посольство Беларуси в Испании продолжает отслеживать ситуацию, сообщает в "Твиттере" МИД Беларуси. "Гражданам Беларуси, находящимся в Испании, рекомендуется воздержаться от посещения мест происшествия, а также мест большого скопления людей", — отметили в МИД.
nv-online 11:15:00 CEST
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