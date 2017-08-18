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18 Август 2017 г.

Родственники Евгения Осина заявили в полицию о пропаже певца

Сестра певца Евгения Осина подала в правоохранительные органы заявление о его пропаже, передает в пятницу «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции. «Сестра Осина обратилась в полицию с заявлением о пропаже брата. Полицейские ищут его», — сообщил источник. По данным агентства «Интерфакс», певец ушел из дома 15 августа и не вернулся.

izvestia-ru 12:56:00 CEST

В Москве пропал без вести известный в прошлом певец Евгений Осин

nakanune 14:21:00 CEST

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