Суд вынес приговор по делу о пожаре в типографии на Алтуфьевском шоссе Бутырский суд Москвы вынес приговор гендиректору типографии «Печатный экспресс» Сергею Москвину и главному инженеру Антону Яцкову в связи с пожаром, произошедшим в августе 2016 года, в результате которого погибли 17 человек. В ходе прений сторон прокурор попросила назначить Москвину наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима, Яцкову — 5,5 лет. izvestia-ru 0:08:00 CEST Вынесен приговор по делу о гибели 17 человек при пожаре в московской типографии lenta 4:50:00 CEST

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