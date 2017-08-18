Выдающийся российский ученый-атомщик Михаил Троянов скончался на 86-м году жизни. Как сообщили в Физико-энергетическом институте имени Лейпунского (ФЭИ), где всю жизнь проработал Троянов, ученый ушел из жизни еще 16 августа в городе Обнинск Калужской области. Михаил Троянов родился 23 ноября 1931 года в Верхнеуральске. izvestia-ru 1:09:00 CEST