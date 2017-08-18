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18 Август 2017 г.

Ушел из жизни выдающийся физик-ядерщик Михаил Троянов

Выдающийся российский ученый-атомщик Михаил Троянов скончался на 86-м году жизни. Как сообщили в Физико-энергетическом институте имени Лейпунского (ФЭИ), где всю жизнь проработал Троянов, ученый ушел из жизни еще 16 августа в городе Обнинск Калужской области. Михаил Троянов родился 23 ноября 1931 года в Верхнеуральске.

izvestia-ru 1:09:00 CEST

В Обнинске скончался выдающийся физик-ядерщик Михаил Троянов

rg 9:21:00 CEST

01:31 Скончался выдающийся российский разработчик ядерных реакторов Михаил Троянов

rosbalt 1:23:00 CEST

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