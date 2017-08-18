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18 Август 2017 г.

Нацбанк вернул «БСБ Банку» отобранную ранее лицензию

Банку разрешили оказывать услуги населению. Как сообщается на сайте Национального банка, с 18 августа восстанавливаются лицензионные полномочия ЗАО БСБ Банк на осуществление операций с физическими лицами. Это стало возможным благодаря проделанной банком работе по устранению выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков.

gazetaby 15:51:00 CEST

Нацбанк восстановил лицензию "БСБ Банка" на операции с физлицами

belapan 11:54:00 CEST

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