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18 Август 2017 г.

В Барселоне находившийся в сбившем полицейских авто убит неизвестными

Москва, 18 августа - АиФ-Москва. Мужчина, находившийся в салоне автомобиля во время наезда на стражей порядка в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн (Барселона) был зарезан, а не застрелен правоохранительными органами. Об этом сообщает издание La Vanguardia. По данным СМИ, испанец сидел на пассажирском кресле в момент нападения на полицейских.

aif 9:11:00 CEST

СМИ: мужчина, находившийся в сбившей полицейских в Барселоне машине, был убит неизвестным

itartass_ru 7:21:00 CEST

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