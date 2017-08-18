Москва, 18 августа - АиФ-Москва. Мужчина, находившийся в салоне автомобиля во время наезда на стражей порядка в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн (Барселона) был зарезан, а не застрелен правоохранительными органами. Об этом сообщает издание La Vanguardia. По данным СМИ, испанец сидел на пассажирском кресле в момент нападения на полицейских. aif 9:11:00 CEST