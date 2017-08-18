Москва, 18 августа - АиФ-Москва. Теракт в Барселоне произошел из-за засилья мигрантов, и единственный способ избежать атак - это прекратить пускать мигрантов в Европу. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак, комментируя атаку, произошедшую накануне в столице Каталонии, передает ТАСС. aif 13:14:00 CEST