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18 Август 2017 г.
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Глава МВД Польши назвал засилье мигрантов причиной теракта в Барселоне
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Москва, 18 августа - АиФ-Москва. Теракт в Барселоне произошел из-за засилья мигрантов, и единственный способ избежать атак - это прекратить пускать мигрантов в Европу. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак, комментируя атаку, произошедшую накануне в столице Каталонии, передает ТАСС.
aif 13:14:00 CEST
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