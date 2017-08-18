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18 Август 2017 г.

Глава МВД Польши назвал засилье мигрантов причиной теракта в Барселоне

Москва, 18 августа - АиФ-Москва. Теракт в Барселоне произошел из-за засилья мигрантов, и единственный способ избежать атак - это прекратить пускать мигрантов в Европу. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак, комментируя атаку, произошедшую накануне в столице Каталонии, передает ТАСС.

aif 13:14:00 CEST

Глава МВД Польши без обиняков указал на причину теракта в Барселоне – наплыв мигрантов Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак после теракта в Барселоне заявил, что в его стране подобные события невозможны, поскольку Варшава отказалась принимать мигрантов.

panorama-am-ru 11:44:00 CEST

Глава МВД Польши объяснил теракт в Барселоне засильем мигрантов

lenta 10:09:00 CEST

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