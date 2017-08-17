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17 Август 2017 г.
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Нардепов оштрафовали на 3,5 миллиона гривен
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Народные депутаты были оштрафованы на 3 500 000 гривен за прогулы. В 2017 году за пропуск пленарных заседаний Верховной Рады у народных депутатов вычли 3 500 000 гривен из зарплат. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины на своей странице в Facebook. Из 422 депутатов только 45 посетили все пленарные заседания Верховной Рады.
ura-inform 14:20:00 CEST
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