Народные депутаты были оштрафованы на 3 500 000 гривен за прогулы. В 2017 году за пропуск пленарных заседаний Верховной Рады у народных депутатов вычли 3 500 000 гривен из зарплат. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины на своей странице в Facebook. Из 422 депутатов только 45 посетили все пленарные заседания Верховной Рады. ura-inform 14:20:00 CEST