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17 Август 2017 г.
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Госадвокат Януковича взял самоотвод
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Государственный адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виталий Мешечек отказался от своих обязанностей защитника. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. Так, заявление о самоотводе Мешечек сделал во время заседания Оболонского районного суда Киева в четверг, 16 августа.
telegraf-by 10:17:00 CEST
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