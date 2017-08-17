Государственный адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виталий Мешечек отказался от своих обязанностей защитника. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. Так, заявление о самоотводе Мешечек сделал во время заседания Оболонского районного суда Киева в четверг, 16 августа. telegraf-by 10:17:00 CEST