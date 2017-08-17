Main Menu

News language and date

Analysis over time

17 Август 2017 г.

Госадвокат Януковича взял самоотвод

Государственный адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виталий Мешечек отказался от своих обязанностей защитника. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. Так, заявление о самоотводе Мешечек сделал во время заседания Оболонского районного суда Киева в четверг, 16 августа.

telegraf-by 10:17:00 CEST

Госадвокат Виктора Януковича отказывается от защиты

kommersant 9:54:00 CEST

Государственный адвокат отказался защищать Виктора Януковича

polit 10:08:00 CEST

Адвокат Януковича отказался его защищать

profile 10:57:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Donald Trump (1)

Стивен Бэннон (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.