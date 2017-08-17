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17 Август 2017 г.

Теракт в Барселоне: число пострадавших превысило 100 человек

Число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 100 человек. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на местные власти. Эта цифра может варьироваться, так как могли быть учтены не все раненые, попавшие в больницу. Напомним, вечером 17 августа в Барселоне произошел теракт: фургон въехал в толпу людей в пешеходной зоне.

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В Барселоне находится около 100 тысяч русских туристов

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ntv 18:34:00 CEST

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kommersant 21:02:00 CEST

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fontanka 22:09:00 CEST

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