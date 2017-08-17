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17 Август 2017 г.
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Теракт в Барселоне: число пострадавших превысило 100 человек
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Число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 100 человек. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на местные власти. Эта цифра может варьироваться, так как могли быть учтены не все раненые, попавшие в больницу. Напомним, вечером 17 августа в Барселоне произошел теракт: фургон въехал в толпу людей в пешеходной зоне.
telegraf-by 23:55:00 CEST
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