Число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 100 человек. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на местные власти. Эта цифра может варьироваться, так как могли быть учтены не все раненые, попавшие в больницу. Напомним, вечером 17 августа в Барселоне произошел теракт: фургон въехал в толпу людей в пешеходной зоне. telegraf-by 23:55:00 CEST