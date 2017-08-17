Ракета-носитель Протон-М со спутником военного назначения стартовала с космодрома Байконур, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. С космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса Протон-М“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, заявили в оборонном ведомстве. rosbalt 2:23:00 CEST