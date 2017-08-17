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17 Август 2017 г.
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02:39 Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура
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Ракета-носитель Протон-М со спутником военного назначения стартовала с космодрома Байконур, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. С космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса Протон-М“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, заявили в оборонном ведомстве.
rosbalt 2:23:00 CEST
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