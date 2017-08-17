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17 Август 2017 г.

13:47 У пострадавших при взрыве газа в Тобольске обожжено 70% тела

Рабочие компании СГ-Транс, пострадавшие в Тобольске, находятся в критическом состоянии. По информации уральской прессы, у них ожоговые поражения 70% тела. Медики стабилизировали состояние пострадавших. В областную больницу их перевезут на вертолетах. Как сообщалось, во время проведения работ по....

rosbalt 13:17:00 CEST

Сильный взрыв в Тобольске, есть пострадавшие

day 11:16:00 CEST

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