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17 Август 2017 г.
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13:47 У пострадавших при взрыве газа в Тобольске обожжено 70% тела
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Рабочие компании СГ-Транс, пострадавшие в Тобольске, находятся в критическом состоянии. По информации уральской прессы, у них ожоговые поражения 70% тела. Медики стабилизировали состояние пострадавших. В областную больницу их перевезут на вертолетах. Как сообщалось, во время проведения работ по....
rosbalt 13:17:00 CEST
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