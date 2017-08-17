Рабочие компании СГ-Транс, пострадавшие в Тобольске, находятся в критическом состоянии. По информации уральской прессы, у них ожоговые поражения 70% тела. Медики стабилизировали состояние пострадавших. В областную больницу их перевезут на вертолетах. Как сообщалось, во время проведения работ по.... rosbalt 13:17:00 CEST