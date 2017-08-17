02:14 В Саудовской Аравии скончался принц из правящей семьи Представитель правящей семьи Саудовской Аравии принц Бандар бен Фах бен Саад бен Абдель Рахман Аль Сауд скончался 16 августа, передает агентство SPA со ссылкой на заявление королевского суда. Похороны принца пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 17 августа. Это уже третий принц из семьи Аль Сауд, который скончался в текущем году. rosbalt 1:23:00 CEST В Саудовской Аравии скончался второй за месяц принц nv-online 12:20:00 CEST Скончался еще один член правящей семьи Саудовской Аравии vesti 0:18:00 CEST

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