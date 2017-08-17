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17 Август 2017 г.
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02:14 В Саудовской Аравии скончался принц из правящей семьи
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Представитель правящей семьи Саудовской Аравии принц Бандар бен Фах бен Саад бен Абдель Рахман Аль Сауд скончался 16 августа, передает агентство SPA со ссылкой на заявление королевского суда. Похороны принца пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 17 августа. Это уже третий принц из семьи Аль Сауд, который скончался в текущем году.
rosbalt 1:23:00 CEST
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