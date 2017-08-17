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17 Август 2017 г.

14:36 СК обвинил уральского барда Новикова в хищении денег пайщиков

Директору екатеринбургского Театра эстрады Александру Новикову предъявлено обвинение по делу о хищении средств пайщиков ЖКС Бухта Квинс, информирует Znak.com со ссылкой на следователей. В пресс-релизе самого ведомства фамилия фигуранта не упоминается, сказано лишь, что речь идет о 63-летнем мужчине.

rosbalt 14:16:00 CEST

Барду Новикову предъявили окончательное обвинение по делу о мошенничестве

interfax-ru 13:32:00 CEST

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