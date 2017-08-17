Директору екатеринбургского Театра эстрады Александру Новикову предъявлено обвинение по делу о хищении средств пайщиков ЖКС Бухта Квинс, информирует Znak.com со ссылкой на следователей. В пресс-релизе самого ведомства фамилия фигуранта не упоминается, сказано лишь, что речь идет о 63-летнем мужчине. rosbalt 14:16:00 CEST