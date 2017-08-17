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17 Август 2017 г.
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Абонент подал иск к МТС на 30 млрд руб. за списанные бесплатные минуты
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Абонент пытается отсудить у МТС 30 млрд руб. за, по его мнению, незаконное списание шести бесплатных минут из полагавшегося по тарифу бесплатного времени. В двух судах не удовлетворили требования абонента, но он подал жалобу. Житель Тамбовской области Алексей Мелехов подал иск к МТС о взыскании морального вреда на 30 млрд руб.
rbc 1:14:00 CEST
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