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17 Август 2017 г.

Абонент подал иск к МТС на 30 млрд руб. за списанные бесплатные минуты

Абонент пытается отсудить у МТС 30 млрд руб. за, по его мнению, незаконное списание шести бесплатных минут из полагавшегося по тарифу бесплатного времени. В двух судах не удовлетворили требования абонента, но он подал жалобу. Житель Тамбовской области Алексей Мелехов подал иск к МТС о взыскании морального вреда на 30 млрд руб.

rbc 1:14:00 CEST

Житель Тамбова, требующий 30 млрд рублей от МТС, ранее требовал 1 млрд рублей у Минфина

ng 14:09:00 CEST

30 миллиардов за списанные минуты: абонент хочет наказать МТС

vesti 11:11:00 CEST

Абонент проиграл суд МТС по делу о взыскании 30 млрд рублей за списанные минуты

vz 13:14:00 CEST

11:21 Абонент попытается взыскать с МТС 30 миллиардов рублей

lenta 10:41:00 CEST

Суд отказал подавшему иск к МТС абоненту в кассационной жалобе

rbc 14:38:00 CEST

Абонент МТС потребовал с оператора 30 млрд рублей за шесть списанных минут

nakanune 10:50:00 CEST

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