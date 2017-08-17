Абонент пытается отсудить у МТС 30 млрд руб. за, по его мнению, незаконное списание шести бесплатных минут из полагавшегося по тарифу бесплатного времени. В двух судах не удовлетворили требования абонента, но он подал жалобу. Житель Тамбовской области Алексей Мелехов подал иск к МТС о взыскании морального вреда на 30 млрд руб. rbc 1:14:00 CEST