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17 Август 2017 г.

Порошенко назначил нового представителя президента Украины в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы государства в Крыму. «Президент Петр Порошенко подписал Указ о назначении Бориса Бабина Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в сообщении,....

izvestia-ru 21:06:00 CEST

Порошенко назначил своего постпреда в Крыму

korrespondent 19:29:00 CEST

Порошенко назначил нового постпреда в Крыму

rbc 22:40:00 CEST

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