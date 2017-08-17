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17 Август 2017 г.
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Порошенко назначил нового представителя президента Украины в Крыму
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Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы государства в Крыму. «Президент Петр Порошенко подписал Указ о назначении Бориса Бабина Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в сообщении,....
izvestia-ru 21:06:00 CEST
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