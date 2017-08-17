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17 Август 2017 г.
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В США зарегистрированы случаи заболевания людей бубонной чумой
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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях бубонной чумы в США, сообщили в ведомстве. "Согласно отчетам Центра по контролю за заболеваниями США (CDC), ежегодно в стране регистрируется в среднем около семи случаев заболевания людей бубонной чумой, большинство из....
interfax-ru 5:41:00 CEST
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