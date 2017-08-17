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17 Август 2017 г.
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В Барселоне задержан один из подозреваемых в совершении теракта
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Москва, 17 августа - АиФ-Москва. Полиция задержала одного из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне, сообщает телеканал 24 Horas . Официально эти данные не подтверждены. Ранее стало известно, что установлена личность водителя фургона, наехавшего на толпу людей в туристическом центре города сегодня, 17 августа.
aif 20:22:00 CEST
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