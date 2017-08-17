В Барселоне задержан один из подозреваемых в совершении теракта Москва, 17 августа - АиФ-Москва. Полиция задержала одного из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне, сообщает телеканал 24 Horas . Официально эти данные не подтверждены. Ранее стало известно, что установлена личность водителя фургона, наехавшего на толпу людей в туристическом центре города сегодня, 17 августа. aif 20:22:00 CEST Убит один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне vesti 21:19:00 CEST