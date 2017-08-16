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16 Август 2017 г.
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18:49 ФАС по Московской области возбудила дела в отношении «Дикси» и «Магнита»
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Московское областное УФАС России в отношении АО Тандер и АО Дикси-Юг (торговые сети Магнит и Дикси) возбудило дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 Закона о торговле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства....
rosbalt 18:18:00 CEST
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