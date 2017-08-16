Московское областное УФАС России в отношении АО Тандер и АО Дикси-Юг (торговые сети Магнит и Дикси) возбудило дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 Закона о торговле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства.... rosbalt 18:18:00 CEST