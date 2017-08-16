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16 Август 2017 г.
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16:52 Россияне не пострадали при террористических атаках в Нигерии
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Россияне не пострадали при терактах на северо-востоке Нигерии. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ. 15 августа в районе населенного пункта Мандарари (штат Борно) на северо-востоке Нигерии три смертницы совершили серию терактов, в том числе вблизи лагеря для беженцев.
rosbalt 16:20:00 CEST
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