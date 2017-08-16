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16 Август 2017 г.

16:52 Россияне не пострадали при террористических атаках в Нигерии

Россияне не пострадали при терактах на северо-востоке Нигерии. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ. 15 августа в районе населенного пункта Мандарари (штат Борно) на северо-востоке Нигерии три смертницы совершили серию терактов, в том числе вблизи лагеря для беженцев.

rosbalt 16:20:00 CEST

Теракт на северо-востоке Нигерии унес жизни почти 30 человек

interfax-ru 5:39:00 CEST

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