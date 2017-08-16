Россия не будет менять государственную границу из-за озера Сладкое, которое оказалось целиком на территории Казахстана. Об этом сообщил в своем Facebook глава российского Минприроды Сергей Донской. Никаких изменений государственных границ поскольку водный объект находится в так называемой бессточной.... rbc 11:20:00 CEST