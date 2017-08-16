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16 Август 2017 г.

Донской предсказал «возвращение» России части озера Сладкое из-за дождей

Россия не будет менять государственную границу из-за озера Сладкое, которое оказалось целиком на территории Казахстана. Об этом сообщил в своем Facebook глава российского Минприроды Сергей Донской. Никаких изменений государственных границ поскольку водный объект находится в так называемой бессточной....

rbc 11:20:00 CEST

Погода меняет границы: сибирякам вернут Сладкое

vesti 12:37:00 CEST

В ФСБ объяснили ситуацию с передачей Казахстану озера Сладкое

km 12:04:00 CEST

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