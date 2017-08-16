Мэрия Москвы согласовала митинг За свободный интернет на проспекте Академика Сахарова, сообщил РБК глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников. Согласовали до 10 тыс. человек, сказал Черников, отметив, что по заявленным организаторами адресам.... rbc 12:56:00 CEST