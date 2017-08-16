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16 Август 2017 г.

Мэрия согласовала митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова

Мэрия Москвы согласовала митинг За свободный интернет на проспекте Академика Сахарова, сообщил РБК глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников. Согласовали до 10 тыс. человек, сказал Черников, отметив, что по заявленным организаторами адресам....

rbc 12:56:00 CEST

Власти Москвы согласовали митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова

polit 16:31:00 CEST

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