|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
16 Август 2017 г.
|
|
Смерть Веры Глаголевой: муж и дочери актрисы прокомментировали трагедию
|
Бизнесмен Кирилл Шубский подтвердил смерть своей жены актрисы Веры Глаголевой. "Да, она умерла. После продолжительной болезни", - цитирует Шубского РЕН ТВ. В то же время старшая дочь актрисы Анна Нахапетова на своей странице в Instagram попросила СМИ воздержаться от любых комментариев на тему смерти ее матери.
obozrevatel 18:41:00 CEST
|
|
|
|