Бизнесмен Кирилл Шубский подтвердил смерть своей жены актрисы Веры Глаголевой. "Да, она умерла. После продолжительной болезни", - цитирует Шубского РЕН ТВ. В то же время старшая дочь актрисы Анна Нахапетова на своей странице в Instagram попросила СМИ воздержаться от любых комментариев на тему смерти ее матери. obozrevatel 18:41:00 CEST