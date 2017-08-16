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16 Август 2017 г.

Смерть Веры Глаголевой: муж и дочери актрисы прокомментировали трагедию

Бизнесмен Кирилл Шубский подтвердил смерть своей жены актрисы Веры Глаголевой. "Да, она умерла. После продолжительной болезни", - цитирует Шубского РЕН ТВ. В то же время старшая дочь актрисы Анна Нахапетова на своей странице в Instagram попросила СМИ воздержаться от любых комментариев на тему смерти ее матери.

obozrevatel 18:41:00 CEST

Муж Веры Глаголевой рассказал подробности ее смерти

polit 17:59:00 CEST

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