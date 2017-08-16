Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в кинематографических кругах. Официально в Союзе кинематографистов, как и в Гильдии актеров России, не стали комментировать эту информацию. Подруга артистки, актриса Лариса Гузеева, подтвердила смерть Глаголевой, сообщает РИА Новости . ntv 15:26:00 CEST