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16 Август 2017 г.

Умерла актриса Вера Глаголева

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в кинематографических кругах. Официально в Союзе кинематографистов, как и в Гильдии актеров России, не стали комментировать эту информацию. Подруга артистки, актриса Лариса Гузеева, подтвердила смерть Глаголевой, сообщает РИА Новости .

ntv 15:26:00 CEST

Вера Глаголева устроила свадьбу своей дочери с Александром Овечкиным, уже зная о своей болезни

kp 17:12:00 CEST

Умерла актриса и режиссер Вера Глаголева

newsru 22:00:00 CEST

Ушла из жизни Вера Глаголева

interfax-ua-ru 15:56:00 CEST

Скончалась актриса Вера Глаголева

inform 16:28:00 CEST

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