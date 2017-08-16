Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с использованием российской инфраструктуры при транспортировке выработанных нефтепродуктов. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России,.... lenta 17:00:00 CEST