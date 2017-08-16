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16 Август 2017 г.

Путин призвал убедить Минск перевозить нефтепродукты по российским дорогам

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с использованием российской инфраструктуры при транспортировке выработанных нефтепродуктов. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России,....

lenta 17:00:00 CEST

14:15 Путин призвал заинтересовать белорусские НПЗ в сотрудничестве с Россией corner

fedpress 13:28:00 CEST

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