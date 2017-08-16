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16 Август 2017 г.
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Путин призвал убедить Минск перевозить нефтепродукты по российским дорогам
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с использованием российской инфраструктуры при транспортировке выработанных нефтепродуктов. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России,....
lenta 17:00:00 CEST
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