В России зафиксировано появление нового вида телефонного спама, сообщает газета Известия со ссылкой на аналитическую компанию Telecom Daily. С новым видом спама столкнулись уже 65 процентов россиян. Злоумышленники программируют автоматическую систему для набора номеров. Она набирает номер абонента и сбрасывает вызов после первого звонка. km 12:04:00 CEST