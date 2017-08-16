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16 Август 2017 г.
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В России появился новый вид телефонного спама
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В России зафиксировано появление нового вида телефонного спама, сообщает газета Известия со ссылкой на аналитическую компанию Telecom Daily. С новым видом спама столкнулись уже 65 процентов россиян. Злоумышленники программируют автоматическую систему для набора номеров. Она набирает номер абонента и сбрасывает вызов после первого звонка.
km 12:04:00 CEST
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