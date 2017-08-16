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16 Август 2017 г.

В России появился новый вид телефонного спама

В России зафиксировано появление нового вида телефонного спама, сообщает газета Известия со ссылкой на аналитическую компанию Telecom Daily. С новым видом спама столкнулись уже 65 процентов россиян. Злоумышленники программируют автоматическую систему для набора номеров. Она набирает номер абонента и сбрасывает вызов после первого звонка.

km 12:04:00 CEST

06:00 СМИ сообщили о новом виде спама в России

lenta 5:48:00 CEST

СМИ: В России появился новый вид телефонного спама

kp 7:55:00 CEST

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