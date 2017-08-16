СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца, до 13 октября 2017 года, гражданина Украины Геннадия Лимешко, подозреваемого в организации диверсий в Крыму, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда. Решение было принято 14 августа в открытом судебном заседании, уточнили в суде. itartass_ru 5:27:00 CEST