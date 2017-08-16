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16 Август 2017 г.
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Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму украинца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца, до 13 октября 2017 года, гражданина Украины Геннадия Лимешко, подозреваемого в организации диверсий в Крыму, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда. Решение было принято 14 августа в открытом судебном заседании, уточнили в суде.
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