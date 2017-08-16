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16 Август 2017 г.
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Третий запуск с космодрома Восточный запланирован на 22 декабря Космос 16 августа, 7:36
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Третий запуск с космодрома Восточный планируется провести 22 декабря этого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в рамках совещания по строительству космодрома. "График у нас имеется, исходим из того, что сроки сдвинуты не будут - 28 ноября и 22 декабря", - сказал вице-премьер.
itartass_ru 6:44:00 CEST
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