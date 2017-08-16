КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Третий запуск с космодрома Восточный планируется провести 22 декабря этого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в рамках совещания по строительству космодрома. "График у нас имеется, исходим из того, что сроки сдвинуты не будут - 28 ноября и 22 декабря", - сказал вице-премьер. itartass_ru 6:44:00 CEST