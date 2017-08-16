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16 Август 2017 г.

Трем должностным лицам "Укрзализныци" сообщено о подозрении в злоупотреблении властью

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении бывшему заместителю главы "Укрзализныци", действующим директору одного из департаментов ПАО "Укрзализныця" и заместителю директора одного из филиалов УЗ.

interfax-ua-ru 9:06:00 CEST

НАБУ сообщило о подозрении бывшим сотрудникам "Укрзализныци"

ura-inform 9:39:00 CEST

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