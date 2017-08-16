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16 Август 2017 г.
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Трем должностным лицам "Укрзализныци" сообщено о подозрении в злоупотреблении властью
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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении бывшему заместителю главы "Укрзализныци", действующим директору одного из департаментов ПАО "Укрзализныця" и заместителю директора одного из филиалов УЗ.
interfax-ua-ru 9:06:00 CEST
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