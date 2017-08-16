Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении бывшему заместителю главы "Укрзализныци", действующим директору одного из департаментов ПАО "Укрзализныця" и заместителю директора одного из филиалов УЗ. interfax-ua-ru 9:06:00 CEST