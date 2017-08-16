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16 Август 2017 г.
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Улюкаев: взятка организована Сечиным и Феоктистовым
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Алексей Улюкаев обвинил главу “Роснефти” Игорья Сечина и генерала ФСБ Олега Феоктистова в провокации взятки. В среду на открывшемся в Замоскворецком суде столицы процессе по делу экс-министра тот заявил: “Была совершена провокация взятки за счет заведомо ложного доноса Сечина, на основании чего было сфабриковано обвинение, только на его показаниях.
euronews-ru 10:45:00 CEST
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