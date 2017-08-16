Алексей Улюкаев обвинил главу “Роснефти” Игорья Сечина и генерала ФСБ Олега Феоктистова в провокации взятки. В среду на открывшемся в Замоскворецком суде столицы процессе по делу экс-министра тот заявил: “Была совершена провокация взятки за счет заведомо ложного доноса Сечина, на основании чего было сфабриковано обвинение, только на его показаниях. euronews-ru 10:45:00 CEST