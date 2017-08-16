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16 Август 2017 г.

Улюкаев: взятка организована Сечиным и Феоктистовым

Алексей Улюкаев обвинил главу “Роснефти” Игорья Сечина и генерала ФСБ Олега Феоктистова в провокации взятки. В среду на открывшемся в Замоскворецком суде столицы процессе по делу экс-министра тот заявил: “Была совершена провокация взятки за счет заведомо ложного доноса Сечина, на основании чего было сфабриковано обвинение, только на его показаниях.

euronews-ru 10:45:00 CEST

16.08.2017 10:30 : Улюкаев: Сечин и генерал Феоктистов лично организовали провокацию взятки

echomsk 10:02:00 CEST

В Роснефти прокомментировали заявления Улюкаева в суде

gazeta-ru 12:16:00 CEST

10:32 Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки на основании ложного доноса

lenta 10:11:00 CEST

«Сечин сам позвонил и уговорил приехать в «Роснефть». Начался судебный процесс над экс-министром Алексеем Улюкаевым

novayagazeta 19:03:00 CEST

Алексей Улюкаев обвинил главу "Роснефти" в провокации взятки

svobodanews 10:11:00 CEST

Улюкаев в зале суда пошутил о ситуации в экономике России

rbc 9:44:00 CEST

Суд отложил рассмотрение дела Улюкаева до осени

fontanka 10:20:00 CEST

Суд отложил до 1 сентября рассмотрение дела Улюкаева

gazeta-ru 10:19:00 CEST

Суд назначил рассмотрение дела Алексея Улюкаева на 1 сентября

kommersant 9:53:00 CEST

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