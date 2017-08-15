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15 Август 2017 г.

12:25 В Минске задержали известного российского психолога по подозрению в мошенничестве

Минская милиция подтвердила информацию о том, что в Белоруссии задержан известный российский психолог Михаил Козлов. Об этом сообщает Sputnik. Данный гражданин задержан, находится в одном из райотделов органов внутренних дел Минска. Поступило заявление о том, что его подозревают в мошенничестве, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

rosbalt 11:39:00 CEST

Российского психолога Козлова выпустили на свободу

charter97 16:19:00 CEST

11:22 Российского психолога Михаила Козлова задержали после тренинга в Минске corner

fedpress 10:50:00 CEST

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