Минская милиция подтвердила информацию о том, что в Белоруссии задержан известный российский психолог Михаил Козлов. Об этом сообщает Sputnik. Данный гражданин задержан, находится в одном из райотделов органов внутренних дел Минска. Поступило заявление о том, что его подозревают в мошенничестве, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. rosbalt 11:39:00 CEST