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15 Август 2017 г.
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12:25 В Минске задержали известного российского психолога по подозрению в мошенничестве
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Минская милиция подтвердила информацию о том, что в Белоруссии задержан известный российский психолог Михаил Козлов. Об этом сообщает Sputnik. Данный гражданин задержан, находится в одном из райотделов органов внутренних дел Минска. Поступило заявление о том, что его подозревают в мошенничестве, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
rosbalt 11:39:00 CEST
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