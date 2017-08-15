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15 Август 2017 г.
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Россияне выложили сотни обнаженных фотографий вслед за Павлом Дуровым
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Интернет-бизнесмен, создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров призвал пользователей Сети присоединиться к организованному им флешмобу и опубликовать фото с обнаженным торсом. "Моему Instagram пришлось серьезно активизироваться, чтобы конкурировать с фотографиями президента Владимира Путина без рубашки.
rg 17:02:00 CEST
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