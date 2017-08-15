Интернет-бизнесмен, создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров призвал пользователей Сети присоединиться к организованному им флешмобу и опубликовать фото с обнаженным торсом. "Моему Instagram пришлось серьезно активизироваться, чтобы конкурировать с фотографиями президента Владимира Путина без рубашки. rg 17:02:00 CEST