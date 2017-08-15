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15 Август 2017 г.

Россияне выложили сотни обнаженных фотографий вслед за Павлом Дуровым

Интернет-бизнесмен, создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров призвал пользователей Сети присоединиться к организованному им флешмобу и опубликовать фото с обнаженным торсом. "Моему Instagram пришлось серьезно активизироваться, чтобы конкурировать с фотографиями президента Владимира Путина без рубашки.

rg 17:02:00 CEST

Павел Дуров предложил флэшмоб #PutinShirtlessChallenge

oren 7:36:00 CEST

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