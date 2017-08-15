Самый значимый налоговый источник бюджета, лидеры по налоговой нагрузке, лидерство ТЭК и другие главные выводы рейтинга юридических лиц — крупнейших налогоплательщиков России, подготовленного РБК. Средняя налоговая нагрузка в 2016 году, рассчитываемая как отношение уплаченных налогов к выручке, по данным ФНС, составила 9,6%, снизившись на 0,1 п. rbc 7:17:00 CEST