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15 Август 2017 г.
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Рейтинг налогоплательщиков: 10 ключевых выводов исследования РБК
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Самый значимый налоговый источник бюджета, лидеры по налоговой нагрузке, лидерство ТЭК и другие главные выводы рейтинга юридических лиц — крупнейших налогоплательщиков России, подготовленного РБК. Средняя налоговая нагрузка в 2016 году, рассчитываемая как отношение уплаченных налогов к выручке, по данным ФНС, составила 9,6%, снизившись на 0,1 п.
rbc 7:17:00 CEST
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