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15 Август 2017 г.

Рейтинг налогоплательщиков: 10 ключевых выводов исследования РБК

Самый значимый налоговый источник бюджета, лидеры по налоговой нагрузке, лидерство ТЭК и другие главные выводы рейтинга юридических лиц — крупнейших налогоплательщиков России, подготовленного РБК. Средняя налоговая нагрузка в 2016 году, рассчитываемая как отношение уплаченных налогов к выручке, по данным ФНС, составила 9,6%, снизившись на 0,1 п.

rbc 7:17:00 CEST

Исследование РБК: крупнейшие налогоплательщики России

rbc 7:17:00 CEST

РБК назвал крупнейших налогоплательщиков России

kommersant 8:51:00 CEST

Названы отрасли-кормилицы российского бюджета

rbc 7:17:00 CEST

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