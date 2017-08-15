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15 Август 2017 г.

Тимур Кизяков назвал неприемлемыми методы руководства «Первого канала»

Ведущий Пока все дома Тимур Кизяков заявил РБК, что телекомпания Дом, которая занималась производством программы, сама решила прекратить сотрудничество с Первым каналом. По его словам, официальное письмо о прекращении сотрудничества телекомпания Дом направила Первому каналу 28 мая. [Письмо] официальное.

rbc 18:31:00 CEST

21:54 Кизяков заявил о неприемлемых методах работы «Первого канала» corner

fedpress 21:21:00 CEST

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