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15 Август 2017 г.
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Тимур Кизяков назвал неприемлемыми методы руководства «Первого канала»
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Ведущий Пока все дома Тимур Кизяков заявил РБК, что телекомпания Дом, которая занималась производством программы, сама решила прекратить сотрудничество с Первым каналом. По его словам, официальное письмо о прекращении сотрудничества телекомпания Дом направила Первому каналу 28 мая. [Письмо] официальное.
rbc 18:31:00 CEST
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