Ведущий Пока все дома Тимур Кизяков заявил РБК, что телекомпания Дом, которая занималась производством программы, сама решила прекратить сотрудничество с Первым каналом. По его словам, официальное письмо о прекращении сотрудничества телекомпания Дом направила Первому каналу 28 мая. [Письмо] официальное. rbc 18:31:00 CEST