Main Menu

News language and date

Analysis over time

15 Август 2017 г.

Киев рассказал о службе задержанного в Крыму «агента СБУ» в армии Украины

Задержанный сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке диверсий в Крыму Геннадий Лемешко служил в украинской армии, но был уволен уволен из-за систематического нарушения дисциплины, заявили в Вооруженных силах Украины. Гражданин Украины и предполагаемый агент СБУ Геннадий Лимешко, которого ранее....

rbc 14:44:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Геннадий Лимешко (2)

Юзеф Венскович (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.