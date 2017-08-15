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15 Август 2017 г.
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Киев рассказал о службе задержанного в Крыму «агента СБУ» в армии Украины
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Задержанный сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке диверсий в Крыму Геннадий Лемешко служил в украинской армии, но был уволен уволен из-за систематического нарушения дисциплины, заявили в Вооруженных силах Украины. Гражданин Украины и предполагаемый агент СБУ Геннадий Лимешко, которого ранее....
rbc 14:44:00 CEST
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