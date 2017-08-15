Задержанный сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке диверсий в Крыму Геннадий Лемешко служил в украинской армии, но был уволен уволен из-за систематического нарушения дисциплины, заявили в Вооруженных силах Украины. Гражданин Украины и предполагаемый агент СБУ Геннадий Лимешко, которого ранее.... rbc 14:44:00 CEST