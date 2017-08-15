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15 Август 2017 г.
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Дыра в капитале «Югры» выросла в четыре раза
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Временная администрация по управлению банком «Югра» предписала кредитной организации создать дополнительные резервы на 24,1 млрд рублей. Приказ об этом есть в распоряжении «Известий». По состоянию на 22 июля отрицательный капитал банка оценивался в 7,04 млрд рублей. Таким образом, теперь дыра в капитале составляет 31,14 млрд рублей .
izvestia-ru 23:40:00 CEST
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