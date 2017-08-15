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15 Август 2017 г.

Дыра в капитале «Югры» выросла в четыре раза

Временная администрация по управлению банком «Югра» предписала кредитной организации создать дополнительные резервы на 24,1 млрд рублей. Приказ об этом есть в распоряжении «Известий». По состоянию на 22 июля отрицательный капитал банка оценивался в 7,04 млрд рублей. Таким образом, теперь дыра в капитале составляет 31,14 млрд рублей .

izvestia-ru 23:40:00 CEST

В рамках программы оздоровления банковской системы России, запущенной ЦБ два года назад, ежегодно под пристальное внимание регулятора попадают сотни банков. Но иногда действия защитника банковского сектора напоминают лихорадочные движения неумелого ликвидатора.

trud 16:39:00 CEST

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