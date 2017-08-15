Временная администрация по управлению банком «Югра» предписала кредитной организации создать дополнительные резервы на 24,1 млрд рублей. Приказ об этом есть в распоряжении «Известий». По состоянию на 22 июля отрицательный капитал банка оценивался в 7,04 млрд рублей. Таким образом, теперь дыра в капитале составляет 31,14 млрд рублей . izvestia-ru 23:40:00 CEST